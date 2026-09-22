Kocaeli Çayırova\'da kamyonet sürücüsü, araçların arasından tehlikeli geçiş yaptı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde araçların arasında makas atarak ilerleyen kamyonet sürücüsü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonetin tehlikeli ilerleyişi başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çayırova geçişinde meydana geldi. 41 AFT 738 plakalı kamyonetin sürücüsü, seyir halindeyken şeritler arasında sık sık geçiş yaparak araçların arasından ilerledi. Önündeki araçları sağdan ve soldan geçerek yoluna devam eden sürücü, zaman zaman diğer araçların arasına yakın mesafeden girdi. Kamyonetin makas atarak ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün peş peşe şerit değiştirdiği ve araçların arasından tehlikeli şekilde geçtiği görüldü.