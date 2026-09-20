Kocaeli Darıca'da çatı yangını dronla görüntülendi ve çatı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kocaeli Darıca'da çatı yangını dronla görüntülendi ve çatı kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli Darıca\'da çatı yangını dronla görüntülendi ve çatı kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar dronla görüntülendi ve çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar dron ile görüntülendi.

Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çatının tamamını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale gelirken, çatının alev alev yandığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKocaeliİtfaiyeGüncelSon Dakika

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