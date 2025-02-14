Kocaeli\'de 1.3 Milyon Lira Değerinde Akü Hırsızlığı

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Kocaeli'de çeşitli baz istasyonlarından 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentin çeşitli noktalarındaki bazı istasyonlarından 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındı. Hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şahıs, kamyonetin kasasına doldurduğu akülerle suçüstü yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ