 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi tutuklandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmit, Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılan uygulamalarda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan şüphelenilen M.Ş. isimli şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli\'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı
26.01.2024 - 22:45,
Abone Ol

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan bir şahıs tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit, Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılan uygulamalarda toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri akabinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne (GÖKSEM) teslim edildi. M.Ş. isimli şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:54:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement