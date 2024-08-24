Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Kocaeli\'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, 2 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.08.2024 10:31
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, 2 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde 2 araçta düzensiz göçmen olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Y.G ve A.S. isimli 2 organizatörler ise gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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