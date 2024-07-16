Kocaeli\'de 186 Kişi Gözaltına Alındı, Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 186 kişi gözaltına alınırken, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı 139 uygulama ve operasyonda 186 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 147'si serbest bırakıldı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 15'i ise adliyeye sevk edilecek. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 5 kilo 126 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 725 gram esrar, 26 gram skunk, 357 gram metamfetamin, 47 gram kokain, 1 gram eroin, 7 sentetik ecza, 200 captagon, 455 ecstasy, 37 kenevir bitkisi, 29 bin 420 TL, 2 tabanca, 47 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. - KOCAELİ