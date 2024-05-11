Kocaeli Başiskele'de 2 tır ve eskort aracı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de 2 tır ve eskort aracı çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli Başiskele\'de 2 tır ve eskort aracı çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 tır ve eskortluk yapan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.05.2024 12:44
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 tır ve tırlardan birine eskortluk yapan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Paşa Mahallesi D-130 kara yolu geçişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 41 ALN 538 plakalı tır, F.C. kontrolündeki 41 AIK 792 plakalı hafif ticari araç ve H.A. yönetimindeki 41 GK 261 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç 2 tır arasında kalırken, sürücü F.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.C., hastaneye götürüldü.

Öte yandan, 41 ALN 538 plakalı tıra eskortluk yaptığı öğrenilen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de 2 tır ve eskort aracı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de 2 tır ve eskort aracı çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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