Kocaeli'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli\'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
19.07.2026 12:57
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İzmit'te çocuklarının ayrılığı yüzünden tartışan aileler arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklarının ayrılık süreci nedeniyle bir araya gelen iki ailenin görüşmesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki otogar girişinde, evli olan çocuklarının ayrılık süreci nedeniyle aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile görüşmek için bir araya geldi. Taraflar arasındaki konuşmanın tartışmaya, ardından kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.S.'nin eniştesi G.S. ile amcası H.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağına iki kurşun isabet eden G.S. ile sol bacağından sıyrık alan H.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.S. taburcu edilirken, ameliyata alınan G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iki aileden kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresleri, kullandıkları araçlar ve olay yerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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