Kocaeli\'de Aldatma Tutkusu Cinayetle Sonuçlandı

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Kocaeli'de aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını tabancayla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle A.D., evdeki tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ