Kocaeli\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin köyünde anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, traktörleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine de adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ