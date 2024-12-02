Kocaeli\'de Aranan Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 20 farklı suçtan yakalama kararı bulunan ve toplamda 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık başta olmak üzere konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından hakkında 20 farklı yakalama kararı bulunan ve toplamda 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ö. yakalandı. İfadesi alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ