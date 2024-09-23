Kocaeli'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı, Facia Uzakta Kaldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı, Facia Uzakta Kaldı

Kocaeli\'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı, Facia Uzakta Kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden belediye otobüsü bariyerlere çarptı. Araçta yolcu bulunmaması nedeniyle zarar büyük ölçüde önlendi.

23.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:12
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü bariyerlere çarptı. Araçta yolcu bulunmaması faciayı önlendi.

Kaza, Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 41 BR 394 plakalı belediye otobüsü bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken araçta yolcu olmaması yüreklere su serpti. Sürücüde yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı, Facia Uzakta Kaldı - Son Dakika

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