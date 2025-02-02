Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Mahalleli Caniyi Yakalamaya Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Mahalleli Caniyi Yakalamaya Çalıştı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de eski kocası tarafından bıçaklanan kadın, mahallelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

02.02.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı... O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Mahalleli Caniyi Yakalamaya Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Mahalleli Caniyi Yakalamaya Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.