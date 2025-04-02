Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

28 yaşındaki genci boynundan bıçaklayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 28 yaşındaki genci evinin önünde boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin (28), evinin önünde çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin O.B. isimli şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.