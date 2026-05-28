Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: İki Yaralı

28.05.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te izinli çıkan hükümlü, eşini ve bir arkadaşı bıçakla yaraladı. Şüpheli yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Şafak Ö., eşi Gülişah Ö. ile Eda D.'yi bıçakla sırtlarından yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Şafak Ö., evde bulunan eşi Gülişah Ö. ile Eda D.'yi sırtından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şafak Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı. Yapılan aramalar sonucunda bir süre sonra Şafak Ö, başka bir adreste yakalandı. Tedavi altındaki yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNANIN ÖNÜNDEKİLERLE DE KAVGA ETMİŞ

Şafak Ö.'nün 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı evin sokağına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kişiyi bıçaklayan şüphelinin evden çıktıktan sonra binanın önünde de bazı kişilerle kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:02:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.