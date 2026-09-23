Kocaeli'de buluşmaya çağrılan genç öldürüldü, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Kocaeli'de buluşmaya çağrılan genç öldürüldü, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Kocaeli\'de buluşmaya çağrılan genç öldürüldü, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Kocaeli İzmit'te buluşma bahanesiyle çağrılan genç bıçaklanarak öldürüldü; 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Cumhuriyet savcısı ev hapsindeki iki sanığın tutuklanmasını istedi; sanıklar beraat ve tahliye talep etti, mahkeme duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buluşma bahanesiyle çağırdıkları genci planlı şekilde bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ümitcan Şirin (21), 26 Temmuz 2025 tarihinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Samet E.A., (19) Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B.(18) ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'ye ev hapsi verildi. Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık: "Planlı hareket ettiler"

İddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri vurgulandı. Savcılık, Ümitcan Şirin'in öldürülmesinde şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ettiğini belirterek, tüm sanıklar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Mustafa O. hakkında ayrıca 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Olaya ilişkin dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y., Mustafa O., ev hapsinde bulunan Samet E.A., Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Tutuklu sanık Gamzenur B. ise duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve ev hapsindeki sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanıklar, mütalaayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Sanıkların önceki celse verdikleri savunmalar

Sanıklar, önceki celselerde verdikleri ifadelerde cinayet suçlamasını birbirlerinin üzerine atmıştı. 17 suç kaydı olduğunu öğrenilen Ramazan Y. savunmasında, "Ümitcan'ı ben bıçaklamadım, Mustafa bıçakladı. Mustafa o gün bana uyuşturucu ikram etmişti, onun etkisinde ifade verdim. Akıl hastasıyım, suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

"Ramazan bıçakladı"

4 suç kaydı bulunan Mustafa O., "Gamze ile ilişkimiz vardı. Ümitcan sürekli onu rahatsız ediyordu. Bu durumu öğrenince Gamze'ye Ümit'i çağırmasını istedim. Çıkan kavgada Ramazan Ümitcan'ı bıçakladı" diye konuşmuştu.

Gamze B. ise "Mustafa ile toksik bir ilişkimiz vardı. Ümitcan ile alkollüyken cinsel birlikteliğimiz olmuş. Bu tarihlerde Mustafa ile küstük. Mustafa ile barıştığımızda bu durumu kendisine anlattım. Kendisi onunla konuşmak istediğini söyleyerek buluşmak için yer ayarlattırdı. 'Bir şey yapmayacağım' diye söz verdi. Böyle olacağını bilmiyordum" şeklinde ifade vermişti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı3. SayfaMahkemeKocaeliGüncelSuçSon Dakika

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