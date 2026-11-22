Kocaeli'de sabah namazına gelen vatandaşı park yeri meselesi yüzünden boğazına sarılarak darbedip, tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etmişti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç sebebiyle beklemek zorunda kalmıştı. Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" demişti. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfür etmişti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.