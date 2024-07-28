Kocaeli'de Cano Aksu, Eşinin Doktor Kontrolü İçin Gittiği Çaycuma'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Cano Aksu, Eşinin Doktor Kontrolü İçin Gittiği Çaycuma'da Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden Cano Aksu, eşinin doktor kontrolü için gittiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. CHP eski ilçe başkanı Turgay Aksu ve Körfez Esnaf Odası yöneticisi Tuncay Aksu'nun amcası olan Cano Aksu'nun cenazesi, Körfez Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedilecek.

28.07.2024 11:35
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden Cano Aksu, eşinin doktor kontrolü için gittiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybetti.

Esentepe'de ikamet eden Cano Aksu (72), bu sabah eşini Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürerek kontrol ve muayenesini yaptırdı. Aksu, muayenenin ardından özel aracıyla dönüş yoluna geçtiği sırada aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 5 çocuk babası olan Cano Aksu, CHP eski ilçe başkanı Turgay Aksu ve Körfez Esnaf Odası yöneticisi Tuncay Aksu'nun da amcasıydı.

Cano Aksu'nun cenazesi, Körfez Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Cano Aksu, Eşinin Doktor Kontrolü İçin Gittiği Çaycuma'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Cano Aksu, Eşinin Doktor Kontrolü İçin Gittiği Çaycuma'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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