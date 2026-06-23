Kocaeli'de cinayet davasında yeni karar - Son Dakika
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Kocaeli'de cinayet davasında yeni karar

Kocaeli\'de cinayet davasında yeni karar
23.06.2026 12:48
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Kocaeli'de bir cinayet davasında sanık Nedret Çobanoğlu, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de bir kişinin trafikte takip edilip aracıyla kaza yaptırıldıktan sonra silahla öldürülmesine ilişkin davada, iki sanıktan birinin müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken, diğer sanık hakkındaki karar bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kartepe ilçesi D-100 kara yolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Çobanoğlu ile Nedret Çobanoğlu tutuklanmıştı.

Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken akraba oldukları öğrenilen sanıklar tarafından takip edilerek kaza yapmasına sebep oldukları, sonrasından tabancayla başından ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. Ayrıca sanıklardan Adem Çobanoğlu ile Ahmet Seçgin'in aralarında husumet bulunduğu belirlenmişti.

28 Aralık 2023 tarihinde görülen duruşmada, Adem ve Nedret Çobanoğlu'nun birlikte hareket ederek "kasten öldürme" suçu işlediklerine kanaat getirilerek sanıklara ayrı ayrı müebbet hapis cezası verilmişti.

Dava yeniden görüldü

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dava Yargıtay'a taşındı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Adem Çobanoğlu'nun cezasını onarken, Nedret Çobanoğlu'nun "yardım etme" suçundan yargılanması gerektiğine kanaat getirerek hakkındaki kararı bozdu.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu, maktul Ahmet Seçgin'in (31) babası İbrahim Seçgin ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya ilişkin Yargıtay ilamını okudu.

Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan sanık Çobanoğlu, olayda dahli olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini savunarak, "Olayda dahlim yoktur. Aralarındaki husumetten haberim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Adem'in bu eylemi gerçekleştireceğini bilmiyordum. Bilseydim yanına gitmezdim. Tek pişmanlığım olayın önüne geçmemek olmamdır" dedi.

Maktulün babası İbrahim Seçgin ise Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, "Olayın planlayıcısı ve başı Nedret'tir" dedi.

Yardım etme suçundan 13 yıl hapis verildi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nedret Çobanoğlu'nu "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de cinayet davasında yeni karar - Son Dakika

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