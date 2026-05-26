Kocaeli'de Cinayet ve İntihar: Borç Tükenince İkili Buluşma Sonuçlandı

26.05.2026 14:10
Uğur Öz, arkadaşı Geylani Yenigün'ü borç meseleleri yüzünden öldürüp intihar etti.

Kocaeli'de arkadaşı Geylani Yenigün'ü evinde öldürdükten sonra intihar eden Uğur Öz'ün, cinayette kullandığı silahı olaydan bir gün önce temin ettiği ortaya çıktı. Piyasaya yaklaşık 300 milyon lira borcu olduğu öne sürülen Öz'ün, kendisine daha önce de borç veren Yenigün'den tekrar para istediği ve ret cevabı alması üzerine olayı gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'taki sitede 23 Mayıs'ta meydana gelen cinayet ve intihar olayına ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Olay günü Geylani Yenigün (44), ailesiyle kahvaltıya gitmek üzere hazırlandığı sırada arkadaşı Uğur Öz (41) evine geldi. Yenigün, konuşmak isteyen Öz ile yalnız kalabilmek için ailesini arabaya gönderdi. İddiaya göre, daha önce Yenigün'den 15 milyon lira borç alan Öz, bu görüşmede yeniden borç para talebinde bulundu. Yenigün'ün, eski borcun ödenmemesi nedeniyle bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Tabancayı bir gün önce temin etmiş

Tartışmanın büyümesiyle Uğur Öz, olaydan bir gün önce bir başka arkadaşından emanet aldığı öğrenilen tabancayla Yenigün'e ateş ederek dışarı çıktı. Silah sesleri üzerine eve koşan ailesi, Yenigün'ü kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenigün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından sitenin bahçesinde Uğur Öz, cinayette kullandığı silahla hayatına son verdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cebinde cinayeti neden işlediğine dair itirafların yer aldığı bir not bulundu. Yapılan araştırmalarda, Uğur Öz'ün Yenigün'e olan 15 milyon liralık borcunun yanı sıra piyasaya toplam 300 milyon lira borcu bulunduğu, başladığı villa inşaatlarının yarım kaldığı ve ciddi bir borç batağında olduğu iddia edildi.

Geylani Yenigün, Öz'ün nikah şahidiydi

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarının yanı sıra yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, kendisini hayattan koparan Uğur Öz'ün 2025 yılı aralık ayında kıyılan nikahında şahitlik yaptığı ortaya çıkmıştı. Yenigün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Ticari hayatına 2015'te gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle giren, ardından inşaat ile eğlence sektörlerine yönelen Öz'ün ise 28 Mayıs 2023 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını tabancayla ateş ederek yaraladığı da biliniyordu.

Olayla ilgili soruşturmanın gizli yürütüldüğü de öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

