Kocaeli\'de Çöp Kamyonunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda seyir halindeyken yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yenişehir Mahallesi İzmit- Kandıra Yolu Yahyakaptan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.A. idaresindeki 41 BL 902 plakalı İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ