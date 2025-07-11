Kocaeli\'de Definecilerin Kazdığı Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 aylık gebe inek, otladığı sırada defineciler tarafından kazılan yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştü. İnek, itfaiye ekiplerinin saatler süren kurtarma operasyonunun ardından sağ salim çıkarıldı. Hayvanına kavuşmanın sevincini yaşayan sahibi, kuyunun başında ter döken ekiplere ve köylülere teşekkür etti.

Cevdet Yılmaz'a ait inek, Sipahiler Korucuköy köyünde otladığı sırada defineciler tarafından kazıldığı öğrenilen yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen hayvanı fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulundu. Ancak başarılı olunmayınca itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye kepçe de sevk edilirken, güvenlik önlemlerini alan bir itfaiye eri kuyuya indi. Halatlarla bağlanan inek, yaklaşık 3 saat süren titiz bir operasyonun ardından yara almadan kurtarıldı.

Yılmaz ailesi, kuyu başında ter döken itfaiye ekiplerine ve köylülere teşekkür etti. Olayın ardından üzeri açık bırakılan kuyu, muhtemel kazaların önlenmesi için toprakla kapatıldı.

"Defineciler burayı kazmış, üstünü de kapatmamışlar"

Yaşananları anlatan Cevdet Yılmaz, "Defineciler burayı kazmış, üstünü de kapatmamışlar. Benim ineğim oraya düşmüştü. Sağ olsunlar, Kocaeli itfaiyesine teşekkür ederiz. İneği çıkardılar, var olsunlar. Hayvanım 5 saattir mahsurdu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat uğraştı" dedi.

"Saatlerce uğraştık ama kurtardık"

Cevdet Yılmaz'ın oğlu Abdullah Yıldız ise "Hayvan, definecilerin kazdığı 5 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye erlerimizi çağırdık. Allah razı olsun, geldiler. Köylülerin de yardımıyla hayvanı sağ salim kuyudan çıkardık. Saatlerce uğraştık ama kurtardık" diye konuştu.

"8 aylık gebe, inşallah düşük yapmaz"

İneğin yara almadan kurtarıldığını söyleyen Yıldız, "Hayvanın durumu iyi. 8 aylık gebe, inşallah düşük yapmaz. Böyle yerleri kazanları Allah bildiği gibi yapsın. Bundan sonra böyle yerler gördüğümde şikayet edeceğim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ