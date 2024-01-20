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Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
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Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir depo elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

20.01.2024 - 19:38,
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Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü bürüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı olmadı, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli\'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
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