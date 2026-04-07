Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı: 12 Tutuklu
Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı: 12 Tutuklu

Kocaeli\'de Eğlence Mekanına Saldırı: 12 Tutuklu
07.04.2026 00:20
Kocaeli'deki silahlı saldırıda tutuklu sayısı 12'ye ulaştı. 5 yeni şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan eğlence mekanına yapılan uzun namlulu saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi 27 Mart tarihinde saat 00.30 sıralarında otomobille eğlence mekanına gelen kişiler tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar ile otoyollardaki güvenlik sistemleri mercek altına alınırken, şüphelilerin saldırıdan 5 gün önce İstanbul'dan İzmit'e gelerek keşif yaptıkları tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'sine yurt dışı çıkış yasağı getirildi, 3 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin derinleştirilen soruşturmada E.C., A.S., M.E. K.U., B.Ö. isimli 5 şüpheli daha bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan toplam sayı 18'e ulaşırken, tutuklu sayısı ise 12'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı: 12 Tutuklu - Son Dakika

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
SON DAKİKA: Kocaeli'de Eğlence Mekanına Saldırı: 12 Tutuklu - Son Dakika
