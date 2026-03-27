Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı

27.03.2026 04:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te gece eğlence mekanına düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, içeride bulunan iş insanı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekiler panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından C.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:45
4-3'lük muhteşem maç A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 04:39:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.