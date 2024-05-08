Kocaeli'de Yaya Hayatını Kaybetti, Otomobil İkiye Bölündü - Son Dakika
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Kocaeli'de Yaya Hayatını Kaybetti, Otomobil İkiye Bölündü

Kocaeli\'de Yaya Hayatını Kaybetti, Otomobil İkiye Bölündü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobil, yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada yaya hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

08.05.2024 22:42
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada metrelerce savrulup yere çakılan yaya hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayaya, sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Yaya metrelerce savrulup yere çakılırken, otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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