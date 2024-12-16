Kocaeli'de Gece Yarısı Çıkan Yangın, İki Katlı Evi Alevlere Teslim Etti - Son Dakika
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Kocaeli'de Gece Yarısı Çıkan Yangın, İki Katlı Evi Alevlere Teslim Etti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklara rağmen yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

16.12.2024 02:45  Güncelleme: 02:50
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Gece yarısı korkutan yangın: İki katlı ev alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ekipler, taşıdıkları uzun hortumlar ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Evde ikamet eden yaşlı kadının yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Gece Yarısı Çıkan Yangın, İki Katlı Evi Alevlere Teslim Etti - Son Dakika

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