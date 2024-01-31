Kocaeli'de hastanede ütü yaparken şalının silindir ütüye sıkışması neticesinde hayatını kaybeden Nejla Çiftçioğlu'nun ailesi açıklama yaptı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 64 yaşındaki 2 çocuk annesi Nejla Çiftçioğlu, dün yatak örtülerini ütülemek için bulunduğu çamaşırhanede merdaneli silindir ütüyü çalıştırdığı esnada şalının silindir ütüye takılması ile hayatını kaybetti. 5 yıldır hastanede çalıştığı öğrenilen kadının acılı ailesi adına maktulün kardeşi Sedat Çiftçioğlu basın açıklaması yaptı. Çiftçioğlu, "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve 29 Ocak tarihinde kaybettiğimiz sevgili ablamız Nejla Çiftçioğlu'nu toprağa verdik. Ateş düştüğü yeri yakar derler ancak bu trajik olayın sadece bir ailenin değil, oluş şekli bakımından tüm toplumun üzerinde derin izler bırakacak ibretlik acı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
"Adaletin sağlanması ve varsa sorumluların hesap vermesi için konunun takipçisi olacağız"
Bilirkişi incelemesi talep eden Sedat Çiftçioğlu, "Adli ve idari soruşturmanın yanı sıra, bağımsız adil ve yetkin bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz. Otopsi raporu, iş yerindeki güvenlik önlemleri, kamera kayıtları, görev tanımı ve eğitim konularında detaylı araştırma ve değerlendirme yapılmalıdır. İş sağlığı güvenliği önlemlerinin yeterli ve uygun olup olmadığını sorgulanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi, benzer olayların önlenmesi adına gerekli her türlü tedbirin alınması gereklidir" diye konuştu. Çiftçioğlu konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:
"Adaletin sağlanması ve varsa sorumluların hesap vermesi için konunun takipçisi olacağız. Acımızı paylaşan ve taziyelerini ileten herkese teşekkür ederiz. Toplumumuzun her kesiminden gelecek destek ve anlayış için ayrıca teşekkür ederiz." - KOCAELİ
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Hastanede Ütü Yaparken Hayatını Kaybeden Kadının Ailesi Açıklama Yaptı - Son Dakika
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