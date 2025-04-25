Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli'de bir evden altın çalan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikametten altın çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde Körfez ilçesinde bir evden çeyrek altınlı bileklik, 2 gram altın ve akıllı saat çalındı. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan kaydı N.G. ile S.G'yi dün Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyon sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.