Kocaeli'de 10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi
Kocaeli'de 10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi

15.01.2026 19:20  Güncelleme: 19:23
İzmit'te bir inşaat şantiyesindeki 10 metrelik istinat duvarı, Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin bahçesine doğru göçtü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bulunan 10 metrelik istinat duvarı, okul bahçesine doğru göçtü. Duvarın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit Cedit Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalıştığı bölgede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, bir anda Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin bahçesine doğru göçtü. Duvarın okul bahçesine yıkılmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri ulaştı. Bölgeye gelen İZGAZ ekipleri ise okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbiren kesti. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Duvarın çökme anı kameraya yansıdı

İstinat duvarının okul bahçesine devrildiği anlar ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Taş blokların lise bahçesine yığıldığı anları görüntüleyen vatandaş, "Gördüğünüz üzere komple duvar yıkıldı, kendiliğinden" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kocaeli, 3-sayfa, Son Dakika

