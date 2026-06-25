Kocaeli'de İşçi Düşmesi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de İşçi Düşmesi: 2 Yaralı

Kocaeli\'de İşçi Düşmesi: 2 Yaralı
25.06.2026 23:48
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Kocaeli'de inşaatta çalışan 2 işçi, iskeleden düşerek yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de inşaatta çalışan 2 işçi, dengelerini kaybetmeleri neticesinde iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephe sıva ve mantolama işlerini yapan işçiler, ön cephede kurulu iskele üzerinde çalıştıkları sırada bir anda dengelerini kaybetti. İşçilerden biri ikinci kattan zemine düşerken, diğer işçi ise birinci kattaki balkon kısmına düştü. Yaralanan işçilerin yardımına ilk olarak çalışma arkadaşları koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de İşçi Düşmesi: 2 Yaralı - Son Dakika

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