Kocaeli\'de İZAYDAŞ Çöp Bertaraf Tesisi\'nde Yangın Çıktı

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de faaliyet gösteren İZAYDAŞ Çöp Bertaraf Tesisi'nde sebebi bilinmeyen nedenden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya faaliyet gösteren İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme (İZAYDAŞ) tesisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar beldenin farklı noktalarından görüldü. - KOCAELİ