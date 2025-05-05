Kocaeli'de İzin Almadan Araç Kullanan İki Çocuk Yolda Kaldı - Son Dakika
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Kocaeli'de İzin Almadan Araç Kullanan İki Çocuk Yolda Kaldı

Kocaeli\'de İzin Almadan Araç Kullanan İki Çocuk Yolda Kaldı

Babalarına ait elektrikli aracı izinsiz alan iki çocuk, şarjı bitince yolda kaldı. Vatandaşlar uyardı.

05.05.2025 13:24
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Kocaeli'de babalarına ait elektrikli aracı izinsiz alan iki çocuk, yaklaşık 20 kilometre yol gittikten sonra aracın şarjının bitmesi üzerine yolda kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydederek çocuklara "Babanıza haber verin, yoksa araç zarar görebilir" uyarısında bulundu. Ancak çocuklardan biri bu uyarılara aldırış etmeyerek "Babam zengin" yanıtını verdi.

Edinilen bilgiye göre, babalarına ait elektrikli aracı izinsiz alan iki kardeş, Körfez ilçesinden yola çıkarak İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akarsulu Sokak'a kadar geldi. Ancak aracın şarjı bu noktada bitti ve yolda kaldı. Bunun üzerine iki kardeş aracı iterek götürmeye çalıştı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kayda alarak çocuklara "Arabaya zarar gelecek, babanıza haber verin" çağrısında bulundu. Ancak çocuklardan biri, bu uyarıya aldırış etmeden "Babam zengin" yanıtını verdi. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Çocuklar çok küçüktü"

Olayı gören Necmettin Yıldız, "2 çocuk arabayı stop ettirdi. Sonra yardım alarak aracı kenara taşıdılar. Birbirlerine bakarak, 'Çabuk gidelim, arabanın da burada olduğunu söyleyelim' dediler. Sokağı unutmamak için fotoğrafını çekip gittiler. Bir tane çocuk özellikle çok küçüktü. Çok korkmuşlardı" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise "Çocuklardan biri arabayı sürüyordu, diğeri itiyordu. Çocuklar çok küçüktü, 10 yaşındalardı. Akşam babaları arabayı aldı. Polis gelip tutanak tuttu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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