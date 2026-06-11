Kocaeli'de Kardeşinin Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Kardeşinin Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet

Kocaeli\'de Kardeşinin Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet
11.06.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemece müebbet hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kurban Bayramı'nda kendisiyle barışmak için yanına gelen kız kardeşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 30 Haziran 2023'de Çayırköy'deki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Ali Rıza Düzova (43), küs olduğu kız arkadaşının abisi Kenan Ç. ile barışmak için bayramda yanına gitti. Kız arkadaşı Neslihan Ç. ile Kenan Ç.'nin yanına giden ve beraber vakit geçiren Ali Rıza Düzova, yemek yedikten sonra ayrılmak istedi. Düzova, Kenan Ç.'nin ısrarı üzerine bir süre daha yanında kaldı. Gitmek isteyen Düzova, kız arkadaşının abisi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Düzova, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kenan Ç. ise tutuklandı.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Kenan Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) Genişletilmiş İhtisas Kurulundan istenen yeni rapor okundu. Daha önce şizofreni hastası olduğunu ve ilaçlarını kullanmadığı için olayın gerçekleştiğini öne süren sanığın, kurulan gelen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Mütalaaya ve rapora karşı son sözü sorulan sanık Kenan Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Ç.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Kardeşinin Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı
Pastanede mide bulandıran görüntüler Tatlının içinden böcek çıktı Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 11:18:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kardeşinin Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.