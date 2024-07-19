Kocaeli'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'de kavşakta araçla çarpışan otomobil, park halindeki araca ve kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 41 KRP 497 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı esnada B.K. idaresindeki 41 VB 790 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 VB 790 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halindeki 41 ADH 827 plakalı otomobile, daha sonra da kaldırımda bekleyen 2 yayaya çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü B.K. ve yanındaki yolcu A.K. ile yayalardan S.G. ile E.K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ