Kocaeli\'de Kaza: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CMT 282 plakalı otomobil ile 34 DLE 474 plakalı Honda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 34 CMT 282 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ