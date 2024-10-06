Kocaeli'de Kaza: Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaza: Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Kaza: Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yardım eden Görkem Öztürk, başka bir araçla çarpıştı ve öldü.

06.10.2024 09:39
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki Öztürk'ün feci şekilde can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaza: Yardıma Giden Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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