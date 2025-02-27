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Kocaeli'de Kıskançlık Cinayeti: Sanığa Müebbet İstendi

Kocaeli\'de Kıskançlık Cinayeti: Sanığa Müebbet İstendi

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

27.02.2025 19:54
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Kocaeli'de kıskançlık sebebiyle boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren ardından da kendisini yaralayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 17 Eylül 2023 tarihinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin G. (49), önce boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Gülseren G'yi sonra da kendini bıçakladı. Gülseren G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan Cemalettin G., boş arazide yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Cemalettin G., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mütalaada sanığın cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği belirtildi

Olayla ilgili davanın 3. celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanık Cemalettin G. ile maktul Gülseren'in uzun yıllardır evli oldukları, olaydan 1 yıl öncesinden başlayarak aralarında geçimsizlik baş gösterdiği, sanığın savunmasında bu geçimsizliklerin nedeninin Gülseren'in telefonla çok zaman geçirdiği ve kendisini aldattığını düşünmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Gülseren'in bu durumu zaman zaman ailesiyle paylaştığı, taraflar arasında daha öncesinde anlaşmazlık nedeni ile bazı olayların meydana geldiği ve Eskişehir'de bulundukları sırada sanığın maktuleye zarar verdiği, 17 Ağustos 2023 tarihinde tarafların yine tartıştıkları, sanığın maktuleye ait iç çamaşırlarını görmesi nedeniyle 'Bu iç çamaşırları ile beni otellerde aldatıyorsun' dediği, aralarındaki anlaşmazlıkların artması sonucunda maktulenin boşanma kararı aldığı mütalaada yer aldı.

Eşine karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Gülseren'in çocukların istememesi üzerine boşanma kararını uygulamadığı, sığınma evine gittiği, bir süre burada kaldığı, daha sonra annesinin evinde yaşamaya başladığı ifade edildi. Sanığın 15 Eylül 2023 tarihinde araç kiraladığı ve maktulenin bulunduğu evin etrafında dolaştığı, Gülseren'in olay günü kahvaltılık almak amacıyla evinden çıktığı, sanığın da kiraladığı araç ile maktulenin yanına geldiği, onu saçlarından tuttuğu ve çok kez bıçakladığı ardından kaçtığı belirtildi. Savcı sanığın, eşine karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti.

"Olayı planlayarak yapmadım"

Söz hakkı verilen sanık olayı planlayarak yapmadığını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kıskançlık Cinayeti: Sanığa Müebbet İstendi - Son Dakika

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