Kocaeli\'de Kumar Denetimi: 3 Kişiye Cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen H.D. hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye de 27 bin 741 lira ceza uygulandı, 2 bin 600 liraya da el konuldu. - KOCAELİ