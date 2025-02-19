Kocaeli\'de Kundaklama Suçuna Tutuklama

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Kocaeli'de aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir kişinin aracını iki ayrı tarihte kundaklayan ve üçüncü kez bir aracı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ocak'ta Darıca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin aracını kundaklama girişiminde bulundu, ardından 12 Şubat'ta aynı aracı tamamen yakarak kullanılamaz hale getirdi. Son olarak şahıs, 18 Şubat'ta farklı bir aracı yakmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Darıca'da 3 ayrı "mala zarar verme" suçuna karışan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ