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Kocaeli'de Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Sahil Şeridi ve Otopark Su İle Doldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Sahil Şeridi ve Otopark Su İle Doldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu. İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplanırken insanlar kuvvetli fırtına sebebiyle evden çıkmamaya özen gösteriyor. Kocaeli Valiliği ise vatandaşları fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli\'de Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Sahil Şeridi ve Otopark Su İle Doldu
07.01.2024 - 13:33,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu.

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplanırken insanlar kuvvetli fırtına sebebiyle evden çıkmamaya özen gösteriyor.

Kocaeli Valiliği dün vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kuvvetli Fırtına: Deniz Taştı, Sahil Şeridi ve Otopark Su İle Doldu - Son Dakika


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