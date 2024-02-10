Kocaeli\'de Kuyumcu Soygununda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Kocaeli'de kuyumcu dükkanındaki hırsızlıkta yeni detaylar ortaya çıktı
Kocaeli'de şaşkına çeviren soygun akıllara 'La casa da papel' filmi getirdi
KOCAELİ - Kocaeli'de ünlü kuyumcu firmasına ait dükkana, çatıdaki havalandırma deliğinden giren kişilerin 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldıkları öğrenildi.
Olay, önceki gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan Outlet Center Alışveriş Merkezi'ndeki Atasay kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, çatıdaki havalandıra boşluğundan kuyumcuya girdi. Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi. Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı. O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri merdivenle vasıtasıyla dükkanın çatısında çıkarak havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu. Daha sonra dükkanın içerisindeki parmak izlerini belirlemek için çalışma gerçekleştirildi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışmalara devam ederken kuyumcudan ne kadar ziynet ve para çaldıkları da ortaya çıktı. Kişi veya kişilerin kuyumcudan 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldıkları öğrenildi. Hırsızlık olayı akıllara "La casa de papel" dizisini getirdi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Kuyumcu Soygununda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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