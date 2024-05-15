Kocaeli'de Makine Mühendisini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Makine Mühendisini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kocaeli\'de Makine Mühendisini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kocaeli'de aralarında husumet bulunan makine mühendisi Savaş Taş'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıktan şikayetçi olan Savaş Taş'ın babası, duruşmada gözyaşı dökerek adalet talebinde bulundu. Olayın ardından eşi akıl hastası olan baba, yaşadığı acının hesabını kimin vereceğini sordu.

15.05.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de aralarında husumet bulunan makine mühendisi Savaş Taş'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıktan şikayetçi olan Savaş Taş'ın babası, "Sanık takım elbise giydi diye indirim yapılmasını kabul etmiyorum. Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu, ben ise sadece ilaçlarla uyuyabiliyorum. Bunun hesabını kim verecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022'de meydana gelen olayda Fırat C. (30), ağabeyi R.C. (31) ile birlikte aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekstil atölyesinde çalışan İlter Kılıç da ayaklarına gelen kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklandı, R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık daha önceki duruşmalarda, maktulün kendisine eski model makine satması sebebiyle maddi açıdan mağdur olduğunu ve olayın bu sebeple meydana geldiğini ifade etmişti.

"Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Savaş Taş'ın babası Aydın Taş, "Çocuğum haksız yere öldürüldü. Benim çocuğumun da geleceği, gençliği vardı. Oğlum kavgayı bile bilmezdi. Çocuğumun tek silahı diplomasıydı. Oğlum mezarda çürüdü, sanık da hapiste çürüsün. Sanık takım elbise giydi diye indirim yapılmasını kabul etmiyorum. Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu, ben ise sadece ilaçlarla uyuyabiliyorum. Bunun hesabını kim verecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Söz hakkı verilen sanık Fırat C. ise "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Makine Mühendisini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Fena raconlar kesti Aziz Yıldırım’dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fena raconlar kesti! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıracak sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
11:57 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Makine Mühendisini Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement