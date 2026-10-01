Kocaeli’de mezarlık yakınındaki yeşillik alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde mezarlık yanındaki yeşillik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Şehitlik Mezarlığı yanında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adrese intikal edene kadar bölgedeki vatandaşlar, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.