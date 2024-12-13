Kocaeli\'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

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Kocaeli'de motosiklet çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince çalıntı motosikletlerle yakalandı.

Kocaeli'de polis ekipleri, motosiklet hırsızlarına karşı çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde İzmit'te 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren H.E.K., D.H., M.A. ve E.K. isimli şüpheliler, çalıntı motosikletlerle yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ