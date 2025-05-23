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Kocaeli'de Müzik Krizi: Polis ve İtfaiye Müdahale Etti

23.05.2025 21:56
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Kocaeli'de yüksek sesli müzik mahalleliyi sokağa döktü, polis ev sahibini balkondan çıkardı.

Kocaeli'de ilginç olay: Müzik krizine polis ve itfaiye müdahalesi

Sokakta yankılanan yüksek sesli müzik mahalleliyi ayağa kaldırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saatlerinde bir daireden yükselen müzik sesi mahalleliyi sokağa döktü, polis uzun süre kapıyı çaldı ancak ev sahibine ulaşamayınca devreye itfaiye girdi. Merdivenli araçla balkona çıkan polisler, içeride buldukları ev sahibini dışarıya çıkardı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Berat Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 3. kattaki daireden gelen yüksek sesli müzikten rahatsız olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çalan ekipler, ev sahibi M.G. ve yakınlarına ulaşamadı. Ayrıca ekipler, bina çevresinde de inceleme yaptı. Bu sırada içeriden yüksek sesli müzik çalmaya devam etti.

Ev sahibine ulaşılamayınca, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Meraklanan mahalleli ise sokağa dökülerek olup biteni izlemeye başladı. Polis, itfaiyenin merdivenli aracıyla 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

Eve giren ekipler, içeride ev sahibi M.G. ile karşılaştı. M.G., polis ekiplerince aşağı indirildi ve sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Alkollü olduğu değerlendirilen M.G., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, M.G.'nin dairesinden daha önce de sık sık yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve bu durumdan rahatsız olan komşuların birçok kez polis ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Müzik Krizi: Polis ve İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika

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