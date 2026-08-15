Kocaeli\'de Orman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra sağlık, polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor. Polis ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak ekiplerin çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor.