Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Umuttepe Harmancık Tepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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