Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Umuttepe Harmancık Tepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.