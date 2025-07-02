Kocaeli'de Orman Yangını: Yerleşim Bölgeleri İçin Risk Yok - Son Dakika
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Kocaeli'de Orman Yangını: Yerleşim Bölgeleri İçin Risk Yok

Kocaeli\'de Orman Yangını: Yerleşim Bölgeleri İçin Risk Yok
02.07.2025 18:05  Güncelleme: 18:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehirdeki orman yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, yerleşim bölgeleri için bir risk bulunmadığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının farklı bir noktada çıkması ise araştırma gerektirdiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte çıkan orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, yerleşim bölgeleri için bir risk bulunmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Büyükakın, "Yangının ilk başladığı bölge şehirden çok uzak değil ancak piknik alanı da değil. Enteresan şekilde başka bir kısımda, yangının ilk çıktığı noktadan farklı noktada, vadinin iç kısmında yangın çıktı. Onunla ilgili araştırmaların yapılması lazım. O kısma ilk yangının çıktığı yerden sıçrama ihtimali yok, vadinin içinde bir nokta. Orada ayrıca bir yangın çıkması enteresan bir durum" dedi.

Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle, ormanlık alana yakın bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bu noktada alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın bölgesine yakın farklı bir noktada da alevler yükseldi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Yerleşim bölgelerine ilişkin risk yok, onun önü alındı o kısım söndürüldü"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, 61 araç ve 141 personelle müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, "Hem Büyükşehir hem de Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor. Yerleşim bölgelerine ilişkin risk yok, onun önü alındı. O kısım söndürüldü. Arka tarafta, vadinin içinde erişimi zor kısımda yangın var. Rüzgar nedeniyle kontrolde zorluk çekiyoruz, helikopterle birlikte inşallah onu da kontrol altına alacağız" dedi.

"Araştırmadan, incelemeden yorum yapmak doğru olmaz"

Büyükakın, şöyle devam etti:

"Yangının ilk başladığı bölge şehirden çok uzak değil ama piknik alanı da değil. Enteresan şekilde başka bir kısımda, yangının ilk çıktığı noktadan farklı noktada, vadinin iç kısmında yangın çıktı. Onunla ilgili araştırmaların yapılması lazım. O kısma ilk yangının çıktığı yerden sıçrama ihtimali yok, vadinin içinde bir nokta. Orada ayrıca bir yangın çıkması enteresan bir durum. Etraflıca incelemek lazım. İnsan erişimine uygun bir alan değil, araçla gidilemiyor. Bizim itfaiye araçları zor erişiyor. Bakir, ormanlık bir alan. O bölgede piknik yapılması mümkün değil. Hava şartları nedeniyle belki bir şey olmuş olabilir. Araştırmadan, incelemeden yorum yapmak doğru olmaz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Orman Yangını: Yerleşim Bölgeleri İçin Risk Yok - Son Dakika

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