Kocaeli'de Otomobil Kafeye Daldı: 2 Yaralı

10.03.2026 23:49
İzmit'te kontrolden çıkan araç kafeye girdi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan kafeye daldı. Çarpmanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, içeride müşteri olarak bulunan 1 kişi ve sürücü M.Ö yaralandı. Müşteriler ise büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kafenin giriş kısmında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde müşterilerin kafede oturduğu sırada otomobilin içeriye daldığı ve bir kişinin aracın altında kaldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

